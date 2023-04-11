Семенюк (Лисовская) Антонина Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Лисовская) Антонина Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1882 ст.

Муж: Семенюк Иван Петрович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Иван Петров Семенюк, православного вероисповедания вторым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Антонина Дорофеева Лисовская, православного вероисповедания пе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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