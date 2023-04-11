Семенюк (Лисовская) Антонина Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1882 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Иван Петров Семенюк, православного вероисповедания вторым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Антонина Дорофеева Лисовская, православного вероисповедания пе... Показать все
Смерть
Неизвестно