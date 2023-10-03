Сальникова Татьяна Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальникова Татьяна Серафимовна

Сальникова Татьяна Серафимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1986

Сын: Сальников Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Сальников Игорь

Звягино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Александр Игоревич

Отец ребёнка: Сальников Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Станислав Игоревич

Отец ребёнка: Сальников Игорь

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close