Сальникова Татьяна Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1986
Сын: Сальников Дмитрий Игоревич
Отец ребёнка: Сальников Игорь
Звягино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Александр Игоревич
Отец ребёнка: Сальников Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Станислав Игоревич
Отец ребёнка: Сальников Игорь