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Россамагин Николай Иванов

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.11.1841

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1841

Отец: Россамагин Иван Фирстов

Мать: Россамагина Матрена Дмитриевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика