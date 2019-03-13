Торохова Ираида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорохова Ираида Фёдоровна

Торохова Ираида Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1937

Дата смерти

13.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1937

Отец: Торохов Фёдор Дмитриевич

Мать: Терентьева Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Торохова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.04.1964

Дочь: Торохова Любовь Влидимиировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.06.1972

Дочь: Торохова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1975

Дочь: Торохова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1980

Дочь: Торохова Наталья Анатальевна

Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Иванович

Смерть
13.03.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close