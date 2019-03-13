Торохова Ираида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1937
Дата смерти13.03.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1937
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Торохова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.04.1964
Дочь: Торохова Любовь Влидимиировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.06.1972
Дочь: Торохова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1975
Дочь: Торохова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1980
Дочь: Торохова Наталья Анатальевна
Отец ребёнка: Третьяков Анатолий Иванович
Смерть
13.03.2019