Клещевникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клещевников Иван Семенович
Петровский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
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Смерть
Неизвестно