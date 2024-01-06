Ремезкова (Богданова) Таисия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Богданов Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1932
Дочь: Шульгина Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ремезков Геннадий Яковлевич
Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1939
Дочь: Хохлова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Ремезков Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич
Рождение ребёнка
19.07.1949
Дочь: Дюбенко Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1952
Сын: Ремезков Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич
Рождение ребёнка
31.05.1954
Сын: Ремезков Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1957
Дочь: Ремезкова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно