Ремезкова (Богданова) Таисия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремезкова (Богданова) Таисия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вв
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Богданов Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1932

Дочь: Шульгина Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Ремезков Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич

Рождение ребёнка
09.09.1939

Дочь: Хохлова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Ремезков Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич

Рождение ребёнка
19.07.1949

Дочь: Дюбенко Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Ремезков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич

Рождение ребёнка
31.05.1954

Сын: Ремезков Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич

Рождение ребёнка
15.08.1957

Дочь: Ремезкова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Ремезков Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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