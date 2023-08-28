Круть (Липатова) Инна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круть (Липатова) Инна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Липатов Сергей Александрович

Мать: Липатова Лидия Андреевна

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