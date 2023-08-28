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Круть (Липатова) Инна Сергеевна
Круть (Липатова) Инна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1967
Пол
Женский
Отец
Липатов Сергей Александрович
1936 г.р.
Мать
Липатова Лидия Андреевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец:
Липатов Сергей Александрович
Мать:
Липатова Лидия Андреевна
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