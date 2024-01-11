Бикмуллин Рәхмәтулла Указной Мулла11.04.1845
Место рожденияд.Новые ЧечкабыЧирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1798
Дата смерти12.02.1874
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Явгустин Калмет
Мать: Биксолтан 1 Жена
д.Новые ЧечкабыЧирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахматуллин Мирзаҗан Мулла
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Старые Чечкабы, Ульянковская вол.Свияжского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахматуллин Хәнәфи
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Старые Чечкабы, Ульянковская вол.Свияжского уезда Казанской губ.
Смерть
12.02.1874