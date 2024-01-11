Бикмуллин Рәхмәтулла Указной Мулла11.04.1845 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмуллин Рәхмәтулла Указной Мулла11.04.1845

Место рождения

д.Новые ЧечкабыЧирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1798

Дата смерти

12.02.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Явгустин Калмет

Мать: Биксолтан 1 Жена

д.Новые ЧечкабыЧирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматуллин Мирзаҗан Мулла

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старые Чечкабы, Ульянковская вол.Свияжского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматуллин Хәнәфи

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Старые Чечкабы, Ульянковская вол.Свияжского уезда Казанской губ.
Смерть
12.02.1874
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