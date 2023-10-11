Забиров Усман Гайфуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забиров Усман Гайфуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1954

Отец: не указан

Мать: Забиров Гайфулла Тамербекович

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