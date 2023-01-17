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Яков Матвеевич

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Место рождения

Мисирёво, Клин, Московская область

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Глумов Матвей Васильевич

Мать: Глумова Федора Максимовна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Самуил Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Агафья Амвросиевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Агафья Амвросиевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Агафья Амвросиевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Устинья Яковлевна

Мать ребёнка: Агафья Амвросиевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Агафья Амвросиевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Амвросиевна

Смерть
Неизвестно
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