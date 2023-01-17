Яков Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Рождение ребёнка
1714
Сын: Самуил Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Агафья Амвросиевна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Агафья Амвросиевна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Агафья Амвросиевна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Устинья Яковлевна
Мать ребёнка: Агафья Амвросиевна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Агафья Амвросиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Амвросиевна
Смерть
Неизвестно