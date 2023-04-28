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Ненила Васильева

Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Василий Савельев (Тимкин)

Мать: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1762

Муж: не указан

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
выдана в замужество в тоеж сотни в деревню Варзи Ятчи за ясашного вотяка
Смерть
Неизвестно
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