Ненила Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Василий Савельев (Тимкин)
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1762
Муж: не указан
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
выдана в замужество в тоеж сотни в деревню Варзи Ятчи за ясашного вотяка
Смерть
Неизвестно