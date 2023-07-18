Коростелева Татьяна Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Коростелев Емельян Павлович
Отец ребёнка: Коростелев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Коростелев Евдоким Павлович
Отец ребёнка: Коростелев Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно