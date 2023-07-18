Коростелева Татьяна Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелева Татьяна Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Коростелев Емельян Павлович

Отец ребёнка: Коростелев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Коростелев Евдоким Павлович

Отец ребёнка: Коростелев Павел Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростелев Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно