Ахтямов Альбирт Камилович
Место рождения
Дата рождения18.02.1958
Дата смерти28.11.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Похоронен в ургале
Рождение ребёнка
11.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкарева Фларида Юлбарисовна
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
28.11.2014
Челябинск, Челябинский, Челябинская область