Ахтямов Альбирт Камилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Альбирт Камилович

Место рождения

Ургала, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.02.1958

Дата смерти

28.11.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Ургала, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похоронен в ургале
Рождение ребёнка
11.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева Фларида Юлбарисовна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
28.11.2014
Челябинск, Челябинский, Челябинская область