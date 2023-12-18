Попова Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Светлана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

тп
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1994

Сын: Попов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
08.04.2002

Дочь: Попова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
13.08.2008

Дочь: Попова София Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Алексеевич

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