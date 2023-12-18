Попова Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1994
Отец ребёнка: Попов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
08.04.2002
Дочь: Попова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
13.08.2008
Дочь: Попова София Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Алексеевич