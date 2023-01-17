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Тупицына Анна Пахомовна

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

24.12.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1896 ст.

Отец: Тупицын Пахом Фомич

Мать: Тупицына Ольга Гаспарова

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещение
25.12.1896 ст.
Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
воспреемник отставной унтер офицер Павел Фомич Тупицын (родной брат отца) и дочь его девица Анна
Смерть
Неизвестно
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