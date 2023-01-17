Тупицына Анна Пахомовна
Место рождения
Дата рождения24.12.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1896 ст.
Отец: Тупицын Пахом Фомич
Мать: Тупицына Ольга Гаспарова
Крещение
25.12.1896 ст.
Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
воспреемник отставной унтер офицер Павел Фомич Тупицын (родной брат отца) и дочь его девица Анна
Смерть
Неизвестно