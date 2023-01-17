Лоскутова Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рождения03.05.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1897 ст.
Отец: Лоскутов Ефим Андреевич
Мать: Ирина Фёдоровна
Крещение
04.05.1897 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
крестьянин Ефрема Афанасьевич Лоскутов (https://familio.org/persons/cf2a2871-6252-4bf9-b901-42a83a8c884e) и крестьянина Михаила Трофимова жена Пелагея Михайловна
Бракосочетание
19.07.1923
Муж: не указан
Источник: Ф.2184 Оп.1 Д.75 стр. 54 (приписка на полях)
Смерть
Неизвестно