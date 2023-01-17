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Лоскутова Пелагея Ефимовна

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

03.05.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
03.05.1897 ст.

Отец: Лоскутов Ефим Андреевич

Мать: Ирина Фёдоровна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Крещение
04.05.1897 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
крестьянин Ефрема Афанасьевич Лоскутов (https://familio.org/persons/cf2a2871-6252-4bf9-b901-42a83a8c884e) и крестьянина Михаила Трофимова жена Пелагея Михайловна
Бракосочетание
19.07.1923

Муж: не указан

Источник: Ф.2184 Оп.1 Д.75 стр. 54 (приписка на полях)
Смерть
Неизвестно
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