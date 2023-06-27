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Ходов Казбек Эльзарикоевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Ходова Элла Казбековна

Мать ребёнка: Ходова-Танклаева Александра Дзибогкаевна

Рождение ребёнка
1979

Сын: Ходов Ахсарбек Казбекович

Мать ребёнка: Ходова-Танклаева Александра Дзибогкаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходова Марина Казбековна

Мать ребёнка: Ходова-Танклаева Александра Дзибогкаевна

Смерть
2012