Ходов Казбек Эльзарикоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Ходова Элла Казбековна
Мать ребёнка: Ходова-Танклаева Александра Дзибогкаевна
Рождение ребёнка
1979
Сын: Ходов Ахсарбек Казбекович
Мать ребёнка: Ходова-Танклаева Александра Дзибогкаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходова Марина Казбековна
Мать ребёнка: Ходова-Танклаева Александра Дзибогкаевна
Смерть
2012