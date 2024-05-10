Урютин Семён Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Урютин Семён Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Урютин Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урютина (Парамонова) Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта, д. Юрино
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Урютина (Парамонова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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