Урютин Семён Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Урютин Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта, д. Юрино
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Урютина (Парамонова) Евдокия
Смерть
Неизвестно