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Шишканов Константин Михайлович

Место рождения

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.05.1907

Дата смерти

04.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1907

Отец: Шишканов Михаил Павлович

Мать: Шишканова (Аверьянова) Екатерина Семеновна

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишканов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишканова Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
11.10.?

Дочь: Шишканова Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишканова Зоя Константиновна

Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
09.02.1935

Сын: Шишканов Николай Константинович

Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
01.05.1939

Сын: Шишканов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.02.1980

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