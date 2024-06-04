Шишканов Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.05.1907
Дата смерти04.02.1980
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишканов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишканова Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
11.10.?
Дочь: Шишканова Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишканова Зоя Константиновна
Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
09.02.1935
Сын: Шишканов Николай Константинович
Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.05.1939
Сын: Шишканов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Шишканова (Филатова) Мария Спиридоновна
Смерть
04.02.1980