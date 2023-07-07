Громов Павел Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Павел Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Громов Иван Павлович

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Антонина Павловна

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Варвара Павловна

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Анна Павловна

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Степан Павлович

Мать ребёнка: Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида

Смерть
Неизвестно