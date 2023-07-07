Громов Павел Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Громов Иван Павлович
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова Антонина Павловна
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова Варвара Павловна
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова Анна Павловна
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида
Смерть
Неизвестно