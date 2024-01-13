Ульянов Пётр Филлипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянов Пётр Филлипович

Ульянов Пётр Филлипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутузова Тамара Петровна

Мать ребёнка: Ульянова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Нина Петровна

Мать ребёнка: Ульянова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Лидия Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close