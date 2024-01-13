Ульянов Пётр Филлипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутузова Тамара Петровна
Мать ребёнка: Ульянова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жильцова Нина Петровна
Мать ребёнка: Ульянова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульянова Лидия Ивановна