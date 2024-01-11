Аббясова (Жафярова) Хасяня Хасяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жафяров Хасян
Мать: Ажяр
Рождение ребёнка
23.08.1965
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
06.10.1967
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно