Аббясова (Жафярова) Хасяня Хасяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАббясова (Жафярова) Хасяня Хасяновна

Аббясова (Жафярова) Хасяня Хасяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жафяров Хасян

Мать: Ажяр

Рождение ребёнка
23.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аббясов Тагир Аббясович

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
06.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аббясов Тагир Аббясович

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аббясов Тагир Аббясович

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аббясов Тагир Аббясович

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аббясов Тагир Аббясович

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аббясов Тагир Аббясович

Смерть
Неизвестно
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