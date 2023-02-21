Дерябин Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1935
Дата смерти09.10.1982
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1935
Рождение ребёнка
01.10.1958
Дочь: Дорохова Нина Викторовна
Мать ребёнка: Дерябина Александра Алексеевна
Лучки, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.02.1960
Дочь: Червякова Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Дерябина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
12.11.1967
Сын: Дерябин Алексей Викторович
Мать ребёнка: Дерябина Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1982