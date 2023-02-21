Дерябин Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябин Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1935

Дата смерти

09.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1935

Отец: Дерябин Алексей Тихонович

Мать: Дерябина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
01.10.1958

Дочь: Дорохова Нина Викторовна

Мать ребёнка: Дерябина Александра Алексеевна

Лучки, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.02.1960

Дочь: Червякова Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Дерябина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
12.11.1967

Сын: Дерябин Алексей Викторович

Мать ребёнка: Дерябина Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Александра Алексеевна

Смерть
09.10.1982
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