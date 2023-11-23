Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Екатерина Федорова
Екатерина Федорова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор Петров
1751 г.р.
Мать
Акилина Федорова
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Федор Петров
Мать:
Акилина Федорова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия