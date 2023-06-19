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Прохор Сергеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1788

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Степан Прохоров

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мария Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Фекла Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Евсей Прохоров

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Наталья Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Упоминание
1788
Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Борисова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1788
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)