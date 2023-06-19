Прохор Сергеев
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Степан Прохоров
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мария Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Фекла Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Евсей Прохоров
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Наталья Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Упоминание
1788
ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Борисова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1788
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)