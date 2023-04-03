Pylkäs Topias Yrjönpoika
Место рожденияHampaala 10, Valkjärvi, Finland
Дата рождения27.10.1849
Дата смерти11.05.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Hampaala 10, Valkjärvi, Finland
Бракосочетание
28.06.1874
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Spouse: Topias Yrjönpoika Pylkäs
Рождение ребёнка
07.12.1875
Мать ребёнка: Rampanen Helena Martintytär
Hampaala 10, Valkjärvi, Finland
Смерть
11.05.1879
Hampaala, Valkjärvi, Finland