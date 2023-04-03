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Pylkäs Topias Yrjönpoika

Место рождения

Hampaala 10, Valkjärvi, Finland

Дата рождения

27.10.1849

Дата смерти

11.05.1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Hampaala 10, Valkjärvi, Finland
Бракосочетание
28.06.1874

Жена: Rampanen Helena Martintytär

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Spouse: Topias Yrjönpoika Pylkäs
Рождение ребёнка
07.12.1875

Сын: Pylkäs Mikko Topinpoika

Мать ребёнка: Rampanen Helena Martintytär

Hampaala 10, Valkjärvi, Finland
Смерть
11.05.1879
Hampaala, Valkjärvi, Finland
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