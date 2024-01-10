Юнусов Тимиршах — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮнусов Тимиршах

Юнусов Тимиршах

Место рождения

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1892

Сын: Тимиров Гатаулла

Мать ребёнка: Фатима

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1895

Дочь: Марьям

Мать ребёнка: Фатима

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатима

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close