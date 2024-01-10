Юнусов Тимиршах
Место рожденияд.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1892
Сын: Тимиров Гатаулла
Мать ребёнка: Фатима
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1895
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатима
Смерть
Неизвестно