(Колмакова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1950
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Нефедов Дмитрий
Смерть
Неизвестно