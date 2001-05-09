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Русакова Анна Сергеевна
Русакова Анна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Дата рождения
09.05.2001
Пол
Женский
Отец
Русаков Сергей Петрович
1956 г.р.
Мать
Калинцева Мария Владимировна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.2001
Отец:
Русаков Сергей Петрович
Мать:
Калинцева Мария Владимировна
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
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