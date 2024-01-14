Моисеенков Тимофей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеенков Тимофей Андреев

Моисеенков Тимофей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1804 и 1805 ст.

Дата смерти

07.12.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805 ст.

Отец: Моисеенков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенков Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
07.12.1862 ст.
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close