Моисеенков Тимофей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1804 и 1805 ст.
Дата смерти07.12.1862 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805 ст.
Отец: Моисеенков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенков Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1862 ст.
Причина смерти: От чахотки