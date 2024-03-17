Успанов Марат
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1997
Дочь: Успанова Эльдана Маратовна
Мать ребёнка: Успанова (Абышева) Айнагуль Зейнуловна
Рождение ребёнка
10.01.1998
Дочь: Успанова Мадина Маратовна
Мать ребёнка: Успанова (Абышева) Айнагуль Зейнуловна