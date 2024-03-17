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Успанов Марат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Успанова (Абышева) Айнагуль Зейнуловна

Рождение ребёнка
19.03.1997

Дочь: Успанова Эльдана Маратовна

Мать ребёнка: Успанова (Абышева) Айнагуль Зейнуловна

Рождение ребёнка
10.01.1998

Дочь: Успанова Мадина Маратовна

Мать ребёнка: Успанова (Абышева) Айнагуль Зейнуловна

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