Леонтьева Ворвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
По данным ЗАГС на момент рождения дочери Екатерины в 1936, Ворваре было 26 лет Колхозница
Рождение ребёнка
05.12.1936
Дочь: Хребтова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Павловичь
Боровиково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно