Леонтьева Ворвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Ворвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

По данным ЗАГС на момент рождения дочери Екатерины в 1936, Ворваре было 26 лет Колхозница
Рождение ребёнка
05.12.1936

Дочь: Хребтова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Павловичь

Боровиково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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