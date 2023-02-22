Архипова Афимья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Афимья Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Архипов Алексей Лаврентьев

Отец ребёнка: Архипов Лаврентий Иванов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феврония Лаврентьева

Отец ребёнка: Архипов Лаврентий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Лаврентий Иванов

Смерть
Неизвестно
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