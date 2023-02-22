Архипова Афимья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Архипов Алексей Лаврентьев
Отец ребёнка: Архипов Лаврентий Иванов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феврония Лаврентьева
Отец ребёнка: Архипов Лаврентий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно