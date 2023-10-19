Цветкова (Николаева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Николаева) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1914

Дата смерти

29.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1914

Отец: Николаев Василий Николаевич

Мать: Николаева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
07.01.1939

Дочь: Могавина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Цветков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсеньева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Цветков Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Василий Андреевич

Смерть
29.07.1975
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