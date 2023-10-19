Цветкова (Николаева) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1914
Дата смерти29.07.1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1914
Рождение ребёнка
07.01.1939
Дочь: Могавина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Цветков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсеньева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Цветков Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1975