Карлагина (Волкова) Анна Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1887
Хмелевая, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1887
Сын: Карлагин Епимах Григорьев
Отец ребёнка: Карлагин Григорий Никитин
Место жительства
Неизвестно
Была замужем в первом браке Волкова.