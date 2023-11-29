Карлагина (Волкова) Анна Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагина (Волкова) Анна Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1887

Муж: Карлагин Григорий Никитин

Хмелевая, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1887

Сын: Карлагин Епимах Григорьев

Отец ребёнка: Карлагин Григорий Никитин

Пермяковка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Пермяковка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Была замужем в первом браке Волкова.
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