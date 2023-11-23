Смирнов Андрей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти12.06.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Яков Гаврилов
Мать: Феодосия Алексеева
Смирнов Андрей Яковлевич (1823 — 1870) Родился в семье дьячка села Гематова Любимского уезда Якова Гавриловича. По увольнении из низших школ, определен в 1842 году. Дьячок села Дмитриевского Романов-Б... Показать все
Бракосочетание
1843
Жена: Смирнова Мария Федорова
Смерть
12.06.1870