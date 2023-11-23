Смирнов Андрей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Андрей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

12.06.1870

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Яков Гаврилов

Мать: Феодосия Алексеева

Смирнов Андрей Яковлевич (1823 — 1870) Родился в семье дьячка села Гематова Любимского уезда Якова Гавриловича. По увольнении из низших школ, определен в 1842 году. Дьячок села Дмитриевского Романов-Б... Показать все
Бракосочетание
1843

Жена: Смирнова Мария Федорова

Смерть
12.06.1870
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