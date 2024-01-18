Сильдушкина Елена Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСильдушкина Елена Романовна

Сильдушкина Елена Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сильдушкин Роман Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадыкова Зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадыков Лазарь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадыкова Мария

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close