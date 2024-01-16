Чумаченко Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Чумаченко Дмитрий Еремеевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Чумаков Андрей
Отец ребёнка: Чумаченко Дмитрий Еремеевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Чумаченко Дмитрий Еремеевич
Терсинка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Чумаченко Дмитрий Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно