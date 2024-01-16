Чумаченко Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаченко Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Чумаченко Дмитрий Еремеевич

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Чумаков Андрей

Отец ребёнка: Чумаченко Дмитрий Еремеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Чумак Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Чумаченко Дмитрий Еремеевич

Терсинка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Чумаченко Дмитрий Еремеевич

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаченко Дмитрий Еремеевич

Смерть
Неизвестно
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