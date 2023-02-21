Якубовский Адам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Якубовская Зоня Адамовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубовская ? Абрагамовна
Место жительства
Неизвестно
Видзы, Браславский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно