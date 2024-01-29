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Баско Александр Петрович
Баско Александр Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2014
Пол
Мужской
Отец
Баско Петр Григорьевич
1911 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Баско Петр Григорьевич
Мать: не указана
Смерть
2014
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