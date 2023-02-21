Крылов Юрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Юрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Крылов Григорий Макарович

Мать: Крылова Мария

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