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Космачев Александр Сергеевич
Космачев Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.09.1963
Пол
Мужской
Отец
Космачев Сергей Григорьевич
1938 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЖА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1963
Отец:
Космачев Сергей Григорьевич
Мать: не указана
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