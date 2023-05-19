Космачев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космачев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1963

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЖА
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1963

Отец: Космачев Сергей Григорьевич

Мать: не указана