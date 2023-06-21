Кравченко Стефан (Степан) Филиппович
Место рождения42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти10.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
27.05.1901
Сын: Кравченко Игнат Стефанович
Мать ребёнка: Кравченко Зиновия Прокофьевна
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.12.1906
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine