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Кравченко Стефан (Степан) Филиппович

Место рождения

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

10.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Кравченко Филипп Иосифович

Мать: Кравченко Анна Ивановна

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
27.05.1901

Сын: Кравченко Игнат Стефанович

Мать ребёнка: Кравченко Зиновия Прокофьевна

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.12.1906
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine