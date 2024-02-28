Маханова Надежда Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Маханов Павел Иванов
Отец ребёнка: Маханов Иван Акимов
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Маханов Иван Акимов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Овчинникова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Маханов Иван Акимов
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Маханов Иван Акимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897