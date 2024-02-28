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Маханова Надежда Дмитриева

Место рождения

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Маханов Павел Иванов

Отец ребёнка: Маханов Иван Акимов

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Маханов Лаврентий Иванов

Отец ребёнка: Маханов Иван Акимов

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Овчинникова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Маханов Иван Акимов

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Маханов Степан Иванов

Отец ребёнка: Маханов Иван Акимов

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
После 1897
Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
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