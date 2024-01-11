Жафяров Каюм
Место рожденияд.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1928
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Юсипов Жафяр
Мать: Юсипова Зулейха
д.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1956
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Жафярова Хасяня
д. Трехозерки (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1962
Сын: Жафяров Рифгат
Мать ребёнка: Жафярова Хасяня
д. Трехозерки (Краснооктябрьский
Рождение ребёнка
27.05.1965
д. Трехозерки (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
14.06.1967
д. Трехозерки (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1968
д. Трехозерки (Краснооктябрьский
Смерть
1973