Жафяров Каюм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жафяров Каюм

Место рождения

д.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1928

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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1960 г.р.
1962 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Юсипов Жафяр

Мать: Юсипова Зулейха

д.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жафярова Хасяня

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1960

Сын: Жафяров Наиль Каюмович

Мать ребёнка: Жафярова Хасяня

д. Трехозерки (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1962

Сын: Жафяров Рифгат

Мать ребёнка: Жафярова Хасяня

д. Трехозерки (Краснооктябрьский
Рождение ребёнка
27.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жафярова Хасяня

д. Трехозерки (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
14.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жафярова Хасяня

д. Трехозерки (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жафярова Хасяня

д. Трехозерки (Краснооктябрьский
Смерть
1973
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