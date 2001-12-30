Межетдинов Генрих Хамзинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межетдинов Генрих Хамзинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1933

Дата смерти

30.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1933

Отец: Межетдинов Хамзя Якубович

Мать: Марьям

Рождение ребёнка
19.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Межетдинова Файзя

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Межетдинова Файзя

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: Межетдинова Файзя

Смерть
30.12.2001
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