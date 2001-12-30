Межетдинов Генрих Хамзинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1933
Дата смерти30.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1933
Отец: Межетдинов Хамзя Якубович
Мать: Марьям
Рождение ребёнка
19.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Межетдинова Файзя
Рождение ребёнка
17.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Межетдинова Файзя
Развод
Неизвестно
Жена: Межетдинова Файзя
Смерть
30.12.2001