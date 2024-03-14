Полосуева (Капустина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Полосуев Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Полосуев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полосуева Клавдия
Отец ребёнка: Полосуев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полосуева Шура
Отец ребёнка: Полосуев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полосуев Сергей
Отец ребёнка: Полосуев Дмитрий Иванович
Смерть
1964