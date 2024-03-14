Полосуева (Капустина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосуева (Капустина) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Полосуев Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Полосуев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полосуева Клавдия

Отец ребёнка: Полосуев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полосуева Шура

Отец ребёнка: Полосуев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосуев Сергей

Отец ребёнка: Полосуев Дмитрий Иванович

Смерть
1964
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