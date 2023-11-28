Нагимова (Каримова) Зайтуна Сулеймановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагимова (Каримова) Зайтуна Сулеймановна

Место рождения

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР

Дата рождения

14.06.1937

Дата смерти

28.11.2023

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1937

Отец: Каримов Сулейман Шарипович

Мать: Каримова Фатима Мусавировна

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
14.10.1960

Сын: Нагимов Ринат Абдулхаевич

Отец ребёнка: Нагимов Абдулхай Хакимович

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагимов Абдулхай Хакимович

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагимов Абдулхай Хакимович

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.05.1971

Сын: Нагимов Роберт Абдулхаевич

Отец ребёнка: Нагимов Абдулхай Хакимович

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагимов Абдулхай Хакимович

Смерть
28.11.2023
с. Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
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