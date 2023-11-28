Нагимова (Каримова) Зайтуна Сулеймановна
Место рожденияс.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Дата рождения14.06.1937
Дата смерти28.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1937
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
14.10.1960
Сын: Нагимов Ринат Абдулхаевич
Отец ребёнка: Нагимов Абдулхай Хакимович
с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагимов Абдулхай Хакимович
с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагимов Абдулхай Хакимович
с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.05.1971
Сын: Нагимов Роберт Абдулхаевич
Отец ребёнка: Нагимов Абдулхай Хакимович
с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2023
с. Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ