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Морев Павел Павлович

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Место рождения

с. Синодское, Воскресенский р-н, Саратовская обл.

Дата рождения

05.12.1935

Дата смерти

24.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1935

Отец: Морев Павел Зиновьевич

Мать: Морева (Калинина) Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морева (Столбикова) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
29.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морева (Столбикова) Нина Алексеевна

Смерть
24.10.2012

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