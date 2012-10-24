Морев Павел Павлович
Место рожденияс. Синодское, Воскресенский р-н, Саратовская обл.
Дата рождения05.12.1935
Дата смерти24.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1935
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морева (Столбикова) Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морева (Столбикова) Нина Алексеевна
Смерть
24.10.2012