Патраков Руслан Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патраков Руслан Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989

Отец: не указан

Мать: Патракова Светлана Ильинична

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